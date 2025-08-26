О нас

Бакинское метро перейдет на усиленный режим работы из-за матча "Карабаха"

Бакинское метро перейдет на усиленный режим работы из-за матча "Карабаха" Завтра ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме в связи с проведением в Баку матча Лиги чемпионов УЕФА.
Инфраструктура
26 августа 2025 г. 18:09
Бакинское метро перейдет на усиленный режим работы из-за матча Карабаха

Завтра ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме в связи с проведением в Баку матча Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, на станции "Гянджлик" вблизи стадиона имени Тофика Бахрамова и на станциях "28 Мая" и "Нариманов" будет усилен контроль и дежурство, а также привлечен дополнительный персонал.

Движение поездов организуют по летнему графику, при необходимости на линии будут задействованы резервные составы. В случае продления игры будет продлена и работа метрополитена, чтобы болельщики смогли добраться домой.

Напомним, что матч "Карабах" - "Ференцварош" пройдет 27 августа в 20:45. Первая встреча в Венгрии завершилась победой агдамского клуба со счетом 3:1.

Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu “Qarabağ”ın oyunu ilə bağlı gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

