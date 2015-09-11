​Бакинское метро переходит на зимний график

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На всех станциях Бакинского метрополитена прогнозируется значительное увеличение пассажиропотока в связи с началом нового 2015/2016 учебного года и приближением зимнего сезона. Это приводит к необходимости применения максимально эффективного графика движения - 30 пар поездов в час. С учетом этого в целях увеличения пропускной способности, повышения уровня обслуживания пассажиров, рационального использования подвижных составов с 15 сентября Бакинский метрополитен переходит на зимний график. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Н.Пашаев отметил, что помимо увеличения количества поездов, будет сокращен интервал их движения, который между станциями "Ази Асланов" - "28 мая" составит 2-2,5 минуты (в часы пик и остальное время).

Максимальный интервал между станциями "28 мая" - "Дярнягюль" и "28 мая" - "Ичеришехер" составит соответственно 4-5 минут.

Отметим, что с июля в Баку был внедрен летний график движения поездов. Так, график движения составлял 24 пары поездов в час, а интервал движения был увеличен.