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Бакинское метро откроется одновременно с вузами

Бакинское метро откроется одновременно с вузами В правительстве Азербайджана ведутся обсуждения по поводу открытия наряду со средними общеобразовательными учреждениями и высших учебных заведений.
Инфраструктура
21 января 2021 г. 18:02
Бакинское метро откроется одновременно с вузами

В правительстве Азербайджана ведутся обсуждения по поводу открытия наряду со средними общеобразовательными учреждениями и высших учебных заведений.

Как сообщает Report, университеты могут открыться с 15 февраля.

Тем не менее, не исключено, что в зависимости от решения Оперативного штаба при Кабинете министров данный вопрос может быть продлен до 1 марта.

Ожидается, что бакинское метро, закрытое с 19 октября прошлого года, будет открыто одновременно с высшими учебными заведениями.

Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил Report, что в представленную им структуру не поступало никаких официальных решений об открытии метро.

Напомним, что возобновление учебного процесса в средних школах Азербайджана ожидается с 1 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunun ali təhsil müəssisələri ilə eyni vaxta açılması gözlənilir

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