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Бакинское метро не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни COP29

Бакинское метро не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни COP29 ЗАО "Бакинский метрополитен" не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни климатической конференции COP29 в Баку.
Инфраструктура
13 сентября 2024 г. 15:37
Бакинское метро не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни COP29

ЗАО "Бакинский метрополитен" не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни климатической конференции COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

Мамедов также отметил, что в рамках конференции в столицу ожидается прибытие большого количества иностранных гостей, и метрополитен предпримет все необходимые меры для обеспечения удобства пассажиров.

"В соответствии с режимом работы наземной городской инфраструктуры будут корректировки в режиме работы Бакинского метро. В дни проведения COP29 будут приняты все меры для удобства как гостей, так и жителей столицы", - сказал он.

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Версия на английском языке No changes planned for Baku Metro during COP29, says spokesperson
Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Məmmədov: “COP29-la bağlı Bakı metrosunda iş rejimi dəyişməyəcək”

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