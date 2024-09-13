Бакинское метро не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни COP29

ЗАО "Бакинский метрополитен" не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни климатической конференции COP29 в Баку.

ЗАО "Бакинский метрополитен" не планирует вводить изменения в график движения поездов в дни климатической конференции COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

Мамедов также отметил, что в рамках конференции в столицу ожидается прибытие большого количества иностранных гостей, и метрополитен предпримет все необходимые меры для обеспечения удобства пассажиров.

"В соответствии с режимом работы наземной городской инфраструктуры будут корректировки в режиме работы Бакинского метро. В дни проведения COP29 будут приняты все меры для удобства как гостей, так и жителей столицы", - сказал он.