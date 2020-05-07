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Бакинское метро начнет подготовку к открытию

​Бакинское метро начнет подготовку к открытию

ЗАО "Бакинский метрополитен" с 9 мая приступит к подготовке к возобновлению деятельности метро.

Как сообщает Report, дано поручение о выходе на работу сотрудников учреждения в полном составе.

Глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов сообщил Report, что без официального решения нельзя говорить о возобновлении деятельности метро: 

"Без официального решения Оперативного штаба мы пока не можем о чем-либо говорить. Хотя в настоящее время метро не функционирует, инфраструктура поддерживается. Как только будет официальное решение, мы готовы открыть метро в кратчайшие сроки".

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