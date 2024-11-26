Бакинское метро будет работать в усиленной режиме в день матча "Карабах" - "Лион"

В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" - "Лион", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 28 ноября, будут внесены изменения в режим работы бакинского метро.

В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" - "Лион", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 28 ноября, будут внесены изменения в режим работы бакинского метро.

Об этом Report сообщили в в пресс-службе метрополитена.

В частности, станция метро "Гянджлик", расположенная рядом со стадионом, будет работать в усиленном режиме до 01:00.

Меры предосторожности будут предусмотрены также на станциях "28 Мая" и "Нариманова". В течение дня на всех станциях Бакинского метрополитена поезда будут курсировать по графику осенне-зимнего режима работы, при необходимости на линию будут выпущены запасные поезда.

Напомним, мачт между азербайджанским "Карабахом" и французским "Лионом" в рамках основного этапа Лиги Европы УЕФА стартует в 21:45.