Бакинское метро 4 ноября будет работать в режиме буднего дня

ЗАО "Бакинский метрополитен" в субботу, 4 ноября будет работать в режиме буднего дня.

ЗАО "Бакинский метрополитен" в субботу, 4 ноября будет работать в режиме буднего дня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе напомнили, что согласно решению Кабинета министров 4 ноября является рабочим днем в республике.

График движения поездов будет организован в соответствии с режимом буднего дня: "В будние дни наибольшая загруженность движения в метрополитене наблюдается с 07:00 до 10:00 и с 17:30 до 19:30. График работы 4 ноября будет утвержден в соответствии с этими параметрами. В часы-пик минимальный интервал между поездами в направлении "Ази Асланов" – "28 Мая" и обратно составит две минуты".

Пассажирам, следующим в направлении станции "Бакмил" и обратно, предложили руководствоваться графиком движения в будние дни.