Бакинский порт первым в Каспийском регионе получил статус Зеленого порта

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) награжден сертификатом EcoPorts экологического стандарта PERS Европейской организации морских портов (ESPO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Бакинского порта.

Бакинский порт стал первым в Каспийском регионе, удостоенном подобного сертификата.

Сертификат поощряет применение передовых технологий, особенно в области использования энергии, управления отходами, качества воздуха, цифровизации и автоматизации.

Церемония награждения произошла на конференции "Зеленый порт" в г.Осло, Норвегия.

В Европе действуют 34 "экопорта", включая Роттердам и Барселону. Бакинский порт тесно сотрудничает с Евросоюзом в области повышения операционной эффективности, управления портами, охраны окружающей среды и политики управления рисками.