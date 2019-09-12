Бакинский метрополитен закупит новые поезда в следующем году.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам заместитель председателя Бакинского метрополитена Хидаят Мамедов.

По его словам, количество закупаемых поездов будет определено после рассмотрения списка составов по сроку эксплуатации.

Отметим, что в 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или 6 составов, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг".

В апреле 2015 года "Метровагонмаш" продал Бакинскому метрополитену 3 состава модели "81-760.B/761.B/763.B ", которые с точки зрения технологических инноваций относятся к 4-му поколению.