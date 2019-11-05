"Бакинский метрополитен" ответил на обращение студентов: Покажите нам путь, как это сделать?!

"Студенты высказали хорошие пожелания. В ответ им хочется сказать: поскорее завершайте образование, приходите работать к нам и укажите путь".

Об этом Report сообщил главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов, отвечая на письмо, адресованное студентами главе ЗАО Зауру Гусейнову.

Напомним, что в письме на имя З.Гусейнова студенты попросили сократить интервал между поездами в Бакинском метрополитене, увеличить количество новых и кондиционированных поездов.

По словам А.Османова, поднятые студентами вопросы вполне разрешимы, однако должны быть учтены при строительстве метро. "Интервал в 2 минуты не так велик. Можете посмотреть статистику других метрополитенов. Разумеется, наше метро надо сравнивать cо странами СНГ. Мы не должны сравнивать себя со Стамбулом, Дубаем и Гонконгом, потому что у них совершенно другое метро", - отметил он.