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"Бакинский метрополитен" ответил на обращение студентов: Покажите нам путь, как это сделать?!

"Бакинский метрополитен" ответил на обращение студентов

"Студенты высказали хорошие пожелания. В ответ им хочется сказать: поскорее завершайте образование, приходите работать к нам и укажите путь". 

Об этом Report сообщил главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов, отвечая на письмо, адресованное студентами главе ЗАО Зауру Гусейнову. 

Напомним, что в письме на имя З.Гусейнова студенты попросили сократить интервал между поездами в Бакинском метрополитене, увеличить количество новых и кондиционированных поездов. 

По словам А.Османова, поднятые студентами вопросы вполне разрешимы, однако должны быть учтены при строительстве метро. "Интервал в 2 минуты не так велик. Можете посмотреть статистику других метрополитенов. Разумеется, наше метро надо сравнивать cо странами СНГ. Мы не должны сравнивать себя со Стамбулом, Дубаем и Гонконгом, потому что у них совершенно другое метро", - отметил он.

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