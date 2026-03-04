Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports Group

    Инфраструктура
    • 04 марта, 2026
    • 18:55
    Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports Group

    Бакинский судостроительный завод начал возведение двух контейнерных судов грузоподъемностью 780 TEU, заказанных компанией портов Абу-Даби (AD Ports Group).

    Как сообщает Report со ссылкой на ООО "Бакинский судостроительный завод", контейнеровозы спроектированы для эксплуатации в акватории Каспийского моря.

    Новые суда будут введены в эксплуатацию для повышения эффективности транспортного сообщения между ключевыми торговыми узлами Каспийского региона.

    Данный контракт стал первым международным заказом, полученным Бакинским судостроительным заводом. Ранее отмечалось, что строительные работы намечено завершить к 2028 году.

    Данные контейнеровозы призваны сыграть значимую роль в развитии Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), связывающего Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Черноморский бассейн.

    Бакинский судостроительный завод AD Ports Group заказ Абу-Даби Контейнеровоз
    Ты - Король

    Последние новости

    18:57

    Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейс

    Инфраструктура
    18:55

    Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports Group

    Инфраструктура
    18:54
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольств Швеции и Чехии - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    18:49

    Еврокомиссия готова защищать торговые интересы ЕС на фоне угроз США

    Другие страны
    18:48

    ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированию

    Финансы
    18:37

    Шри-Ланка заявила о 80 погибших при атаке на иранский корабль - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    18:34
    Фото

    На заседании Оргкомитета заслушаны доклады о подготовке к WUF13

    Внутренняя политика
    18:28

    Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из Черногории

    Внешняя политика
    18:20

    Южная Корея намерена укрепить экономические связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей