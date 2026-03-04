Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports Group

Бакинский судостроительный завод начал возведение двух контейнерных судов грузоподъемностью 780 TEU, заказанных компанией портов Абу-Даби (AD Ports Group).

Как сообщает Report со ссылкой на ООО "Бакинский судостроительный завод", контейнеровозы спроектированы для эксплуатации в акватории Каспийского моря.

Новые суда будут введены в эксплуатацию для повышения эффективности транспортного сообщения между ключевыми торговыми узлами Каспийского региона.

Данный контракт стал первым международным заказом, полученным Бакинским судостроительным заводом. Ранее отмечалось, что строительные работы намечено завершить к 2028 году.

Данные контейнеровозы призваны сыграть значимую роль в развитии Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), связывающего Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Черноморский бассейн.