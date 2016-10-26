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    Бакинский судостроительный завод построит два уникальных парома

    Сегодня подписан контракт между заводом и ЗАО Азербайджанское каспийское морское пароходство

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинском судостроительном заводе подписан контракт на строительство двух уникальных паромов по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

    Как сообщает Report, документ подписали председатель Каспийского пароходства Рауф Велиев и главный менеджер Бакинского судостроительного завода Ки Чон Лам.

    Р.Велиев проинформировал о новом проекте, отметив, что более года в пароходстве ведутся обсуждения для подготовки новой концепции судов, обладающих возможностью перевозить как вагоны, так и грузовые машины (TİR). С учетом уровня воды и технических возможностей пристаней в Каспийском море разработаны эскизы и проект парома Ro-Pax, вмещающего 100 пассажиров, 56 вагонов и грузовых машин.

    Отметим, что проект оценивается в 132 млн. манатов. 

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