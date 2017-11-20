Бакинский порт впервые в СНГ получит статус "Зеленого порта"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Бакинский международный морской торговый порт получит статус "Зеленого порта" впервые среди портов стран СНГ. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов.

"Бакинский порт наносит малый ущерб природе, обладает энергоэффективной инфраструктурой и использует современные технологии в этом направлении. Получение статуса "Зеленого порта" поставлено в качестве цели, и в связи с этим идет совместная работа с Европейским Союзом", - сказал он.

Т. Зиядов также отметил, что первый этап строительства Бакинского порта будет завершен к середине следующего года: "В результате порт сможет переваливать 15 млн тонн грузов. Этого достаточно для покрытия спроса на грузоперевозки из Азии в Европу в ближайшие 2-3 года".

Кроме того, по его словам, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на первоначальном этапе позволит увеличить объем перевалки посредством Бакинского порта примерно на 1 млн тонн: "По этой железной дороге грузы в большом объеме будут транспортироваться в турецкий порт Мерсин, а также в порты Европейского Союза".