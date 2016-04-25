​Бакинский порт внедряет новые технологические решения из Сингапура

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ / ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" подписал в Сингапуре Меморандум о взаимопонимании с SMRT International Pte Ltd и Ectivise Solutions Pte Ltd о техническом сотрудничестве для повышения оперативной эффективности нового Бакинского порта в Азербайджане. Меморандум был подписан генеральным директором порта Талехом Зиядовым, главным исполнительным директором Ectivise Solutions Артуром Чеонгом и управляющим директором SMRT International Гох Энг Киатом.

Как сообщили Report в Бакинском порту, две сингапурских компании будут проводить консультацию и оказывать поддержку в направлении внедрения новых технологий и инновационных решений в деятельности порта и зоны свободной торговли, включая систему группового автоматического транспорта (ГАТ), центр интегрированного управления операции (ЦУО), автоматизированные складские системы и другие системы безопасности.

SMRT International Pte Ltd является полноценной дочерней компанией SMRT Corporation Ltd - ведущего мультимодального оператора общественного транспорта в Сингапуре. Он занимается бизнесом по эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M), машиностроительству, проведению консультаций и услуг по управлению проектами за рубежом. Ectivise Solutions является экспертом в области крупномасштабного сетевого планирования и пионером ИКТ интегрированных решений в области инфраструктуры, таких как пассивные оптические сети (PON) и интегрированная архитектура оптической магистрали (IOBA).