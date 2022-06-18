О нас

Бакинский порт расширяет торговые возможности с сухопутными портами Узбекистана

Бакинский порт расширяет торговые возможности с сухопутными портами Узбекистана Обсуждены вопросы расширения торговых возможностей между Бакинским портом и сухопутными портами Узбекистана, а также логистическими компаниями.
Инфраструктура
18 июня 2022 г. 16:07
Бакинский порт расширяет торговые возможности с сухопутными портами Узбекистана

Обсуждены вопросы расширения торговых возможностей между Бакинским портом и сухопутными портами Узбекистана, а также логистическими компаниями.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

По информации, Бакинский порт посетили высокопоставленные чиновники правительства Узбекистана, представители деловых кругов и дипломаты посольства Узбекистана в Азербайджане.

Было отмечено, что сегодня представители правительства Узбекистана, ответственные за регулирование и управление транспортно-логистической политикой, посетили Бакинский порт и провели встречу с руководством Бакинского порта. Встреча предоставила хорошую возможность обсудить существующие направления сотрудничества и стратегические связи между Бакинским портом и сухопутными портами и логистическими компаниями Узбекистана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı ilə Özbəkistanın limanları arasında yükdaşımalar 70 % artıb 

Самое важное

В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
17 июня 2022 г. 18:32
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
17 июня 2022 г. 14:51
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi