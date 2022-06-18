Бакинский порт расширяет торговые возможности с сухопутными портами Узбекистана

Обсуждены вопросы расширения торговых возможностей между Бакинским портом и сухопутными портами Узбекистана, а также логистическими компаниями.

Обсуждены вопросы расширения торговых возможностей между Бакинским портом и сухопутными портами Узбекистана, а также логистическими компаниями.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

По информации, Бакинский порт посетили высокопоставленные чиновники правительства Узбекистана, представители деловых кругов и дипломаты посольства Узбекистана в Азербайджане.

Было отмечено, что сегодня представители правительства Узбекистана, ответственные за регулирование и управление транспортно-логистической политикой, посетили Бакинский порт и провели встречу с руководством Бакинского порта. Встреча предоставила хорошую возможность обсудить существующие направления сотрудничества и стратегические связи между Бакинским портом и сухопутными портами и логистическими компаниями Узбекистана.