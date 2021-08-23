Бакинский порт раскрыл детали экологической стратегии

В Бакинском порту разработана новая стратегия для улучшения мер по защите экологии.
Об этом Report сообщили в Бакинском морском порту.
Согласно стратегии, к 2035 году выбросы парниковых газов в Бакинском порту будут сведены к нулю. Для этого планируется внедрение ряда нововведений:
- На территории порта будут использоваться транспортные средства (электромобили и т.д.) и оборудование, работающие только на зеленом топливе;
- Входящие в акваторию порта суда будут полностью обеспечиваться электроэнергией;
- В акватории порта будут эксплуатироваться только буксирные суда, работающие на электричестве или зеленом топливе;
- На территории и в акватории порта будет использоваться исключительно зеленая энергия, в том числе солнечная и ветровая энергия;
- Все офисные здания и сооружения морского порта будут приведены в соответствие с "зелеными стандартами".
Отметим, что Бакинский порт является первым в регионе, удостоенным статуса "Зеленого порта".