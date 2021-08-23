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Бакинский порт раскрыл детали экологической стратегии

Бакинский порт раскрыл детали экологической стратегии В Бакинском порту разработана новая стратегия для улучшения мер по защите экологии.
Инфраструктура
23 августа 2021 г. 13:30
Бакинский порт раскрыл детали экологической стратегии

В Бакинском порту разработана новая стратегия для улучшения мер по защите экологии.

Об этом Report сообщили в Бакинском морском порту.

Согласно стратегии, к 2035 году выбросы парниковых газов в Бакинском порту будут сведены к нулю. Для этого планируется внедрение ряда нововведений:

- На территории порта будут использоваться транспортные средства (электромобили и т.д.) и оборудование, работающие только на зеленом топливе;

- Входящие в акваторию порта суда будут полностью обеспечиваться электроэнергией;

- В акватории порта будут эксплуатироваться только буксирные суда, работающие на электричестве или зеленом топливе;

- На территории и в акватории порта будет использоваться исключительно зеленая энергия, в том числе солнечная и ветровая энергия;

- Все офисные здания и сооружения морского порта будут приведены в соответствие с "зелеными стандартами".

Отметим, что Бакинский порт является первым в регионе, удостоенным статуса "Зеленого порта".

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Версия на английском языке Baku port reveals details of environmental strategy
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı hazırladığı ekoloji strategiyanın detallarını açıqladı

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