О нас

Бакинский порт прошел перерегистрацию с уставным капиталом в 20 тыс. манатов

Бакинский порт прошел перерегистрацию с уставным капиталом в 20 тыс. манатов Государственная налоговая служба перерегистрировала ООО "Бакинский международный морской порт" с уставным капиталом в 20 тыс. манатов.
Инфраструктура
7 июля 2025 г. 10:40
Бакинский порт прошел перерегистрацию с уставным капиталом в 20 тыс. манатов

Государственная налоговая служба перерегистрировала ООО "Бакинский международный морской порт" с уставным капиталом в 20 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Компания является правопреемником ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" с уставным капиталом в 15 990 манатов, которое было передано в подчинение ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Юридический адрес компании: город Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибекова, 140. Законным представителем ООО является Эльдар Адиль оглу Салахов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı 20 min manat nizamnamə kapitalı ilə yenidən qeydiyyatdan keçib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi