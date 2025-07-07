Бакинский порт прошел перерегистрацию с уставным капиталом в 20 тыс. манатов

Государственная налоговая служба перерегистрировала ООО "Бакинский международный морской порт" с уставным капиталом в 20 тыс. манатов.

Государственная налоговая служба перерегистрировала ООО "Бакинский международный морской порт" с уставным капиталом в 20 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Компания является правопреемником ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" с уставным капиталом в 15 990 манатов, которое было передано в подчинение ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Юридический адрес компании: город Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибекова, 140. Законным представителем ООО является Эльдар Адиль оглу Салахов.