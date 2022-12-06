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Бакинский порт присоединился к Глобальному договору ООН

Бакинский порт присоединился к Глобальному договору ООН ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" был принят в качестве члена Глобального договора ООН.
Инфраструктура
6 декабря 2022 г. 16:59
Бакинский порт присоединился к Глобальному договору ООН

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" был принят в качестве члена Глобального договора ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на порт.

Согласно сообщению, решение о присоединении Бакинского порта к этому соглашению, которое в настоящее время объединяет 18 морских портов и компаний по управлению портами, было объявлено в письме заместителя генерального секретаря ООН и исполнительного директора Глобального договора ООН Санды Оджиамбо, адресованном Бакинскому порту.

В письме также подчеркивается поддержка системой ООН усилий порта по внедрению одиннадцати универсальных принципов Глобального договора ООН и содействию более устойчивой и инклюзивной мировой экономике.

Бакинский порт, являясь центральным логистическим и транспортным узлом региона, придерживается устойчивых методов ведения бизнеса и стремится согласовать свои собственные принципы работы, воздействуя на цепочку поставок, и следовательно, вносит свой вклад в глобальную программу устойчивого развития. Планы и действия порта направленны на содействие достижению одиннадцати из семнадцати Целей устойчивого развития (ЦУР).

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