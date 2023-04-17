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Бакинский порт подписал меморандум с одним из крупнейших портов Китая

Бакинский порт подписал меморандум с одним из крупнейших портов Китая ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) подписал сегодня меморандум о взаимопонимании с одним из крупнейших портов Китая – портом Циндао.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 13:31
Бакинский порт подписал меморандум с одним из крупнейших портов Китая

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) подписал сегодня меморандум о взаимопонимании с одним из крупнейших портов Китая – портом Циндао.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках трехдневного рабочего визита в Азербайджан делегации во главе с председателем правления и гендиректором Шаньдунской портовой группы Ли Фенгом.

Цель меморандума - привлечение большего объема транзитного грузопотока через проходящий по территории Азербайджана "Средний коридор", формирование и развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя портами.

Согласно условиям документа, стороны, используя современные решения в сфере организации портовой работы и отношений с деловыми партнерами, будут сотрудничать в области лучших практик, цифровых решений, внедрения технологий и др. В то же время планируется осуществление взаимных визитов и обмена опытом между портами с целью изучения современных знаний и навыков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanı Çinin ən böyük limanlarından biri ilə memorandum imzalayıb

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