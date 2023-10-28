Бакинский порт: Поддерживаем развитие цепочек поставок по Среднему коридору

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" поддерживает развитие торговли, логистики и цепочек поставок по Среднему коридору, который эффективно соединяет Азию и Европу.

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" поддерживает развитие торговли, логистики и цепочек поставок по Среднему коридору, который эффективно соединяет Азию и Европу.

Как сообщает Report, об этом сказал главный операционный директор ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт” Юджин Си на мероприятии в Бакинском порту в рамках 42-го заседания Генеральной ассамблеи ОЧЭС в Баку.

"Этот стратегический путь помогает стимулировать развитие эффективных и экономически выгодных транспортных возможностей, торговли и связей по всей Евразии. Порт стремится минимизировать свое воздействие на окружающую среду за счет использования экологически эффективных методов, возобновляемых источников энергии и ответственного управления ресурсами, уделяет большое внимание экологической стабильности", - отметил он.