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Бакинский порт: Поддерживаем развитие цепочек поставок по Среднему коридору

Бакинский порт: Поддерживаем развитие цепочек поставок по Среднему коридору ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" поддерживает развитие торговли, логистики и цепочек поставок по Среднему коридору, который эффективно соединяет Азию и Европу.
Инфраструктура
28 октября 2023 г. 14:09
Бакинский порт: Поддерживаем развитие цепочек поставок по Среднему коридору

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" поддерживает развитие торговли, логистики и цепочек поставок по Среднему коридору, который эффективно соединяет Азию и Европу.

Как сообщает Report, об этом сказал главный операционный директор ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт” Юджин Си на мероприятии в Бакинском порту в рамках 42-го заседания Генеральной ассамблеи ОЧЭС в Баку.

"Этот стратегический путь помогает стимулировать развитие эффективных и экономически выгодных транспортных возможностей, торговли и связей по всей Евразии. Порт стремится минимизировать свое воздействие на окружающую среду за счет использования экологически эффективных методов, возобновляемых источников энергии и ответственного управления ресурсами, уделяет большое внимание экологической стабильности", - отметил он.

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Версия на английском языке Port of Baku: ‘We support development of supply chains along Middle Corridor’
Версия на азербайджанском языке ВидеоBakı Limanı: "Orta Dəhlizdə regional əlaqələrin inkişafını dəstəkləyirik"

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