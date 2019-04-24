Бакпорт начал сотрудничество с ведущим европейским логистическим центром

Ведущие компании, действующие в городе Венло голландской провинции Лимбург Королевства Нидерландов - одном из крупнейших в Европе логистических и транспортных узлов - начали сотрудничество с Бакинским международным морским торговым портом (БММТП).

Как сообщает Report, на прошлой неделе Бакпорт, правительство Лимбург и ведущие компании данной провинции подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Меморандум предписывает сотрудничество БММТП с правительством провинции Лимбург, Cabooter Group, SMART Logistics Centre, Лимбургской компанией развития и инвестиций, Greenport Venlo, KLG Europe, Советом по развитию Северного Лимбурга, компаниями бизнес-сети Азербайджан-Нидерланды и Университетом Фонтис.

Генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов после церемонии подписания отметил, что сотрудничество с логистическими и транспортными компаниями будет способствовать привлечению известных голландских и европейских компаний в Бакпорт.

Стороны также достигли предварительной договоренности с логистическими компаниями, действующими в Венло, о первой тестовой контейнерной перевозке по маршруту Венло-Стамбул-Баку-Китай в мае. В то же время обсужден вопрос открытия европейского представительства Бакинского порта в Венло.