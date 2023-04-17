О нас

Бакинский порт и китайский порт Циндао стали побратимами

Бакинский порт и китайский порт Циндао стали побратимами Сегодня в поселке Алят Гарадагского района Баку состоялось открытие памятника, возведенного по случаю подписания меморандума о побратимстве между Бакинским международным морским торговым портом и китайским портом Циндао.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 13:49
Бакинский порт и китайский порт Циндао стали побратимами

Сегодня в поселке Алят Гарадагского района Баку состоялось открытие памятника, возведенного по случаю подписания меморандума о побратимстве между Бакинским международным морским торговым портом и китайским портом Циндао.

Как сообщает Report, памятник представляет собой подаренный портом Циндао маяк, установленный на абшеронских скалах.

Установка маяка в Бакинском порту, расположенном на древнем Шелковом пути, символизирует наличие между Азербайджаном и Китаем древних торговых и дружеских связей, которые продолжаются по настоящее время.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanı Çinin Qinqdau Limanı ilə qardaşlaşıb

Другие новости из категории

Спецпредставитель президента о восстановительных работах в Карабахском экономическом районе
Спецпредставитель президента о восстановительных работах в Карабахском экономическом районе
17 апреля 2023 г. 15:19
Талех Зиядов: Будет определена модель развития Бакинского порта
Талех Зиядов: Будет определена модель развития Бакинского порта
17 апреля 2023 г. 15:17
Азербайджан увеличит перевалку удобрений из Туркменистана и Казахстана
Азербайджан увеличит перевалку удобрений из Туркменистана и Казахстана
17 апреля 2023 г. 15:04
Эмин Гусейнов: На загрязненных минами территориях Карабаха необходимо создать коридоры
Эмин Гусейнов: На загрязненных минами территориях Карабаха необходимо создать коридоры
17 апреля 2023 г. 15:01
Названа площадь разминированных освобожденных территорий Азербайджана
Названа площадь разминированных освобожденных территорий Азербайджана
17 апреля 2023 г. 14:02
Эмин Гусейнов: Подготовлены генпланы поселков Суговушан и Гадрут
Эмин Гусейнов: Подготовлены генпланы поселков Суговушан и Гадрут
17 апреля 2023 г. 13:49
Бакинский порт подписал меморандум с одним из крупнейших портов Китая
ФотоБакинский порт подписал меморандум с одним из крупнейших портов Китая
17 апреля 2023 г. 13:31
Талех Зиядов: Стратегическая роль Среднего коридора возрастает
Талех Зиядов: Стратегическая роль Среднего коридора возрастает
17 апреля 2023 г. 13:03
Реконструируется участок дороги Евлах-Загатала
ФотоРеконструируется участок дороги Евлах-Загатала
17 апреля 2023 г. 11:59
Грузоперевозки через Астаринский железнодорожный терминал выросли более чем на 60%
Грузоперевозки через Астаринский железнодорожный терминал выросли более чем на 60%
17 апреля 2023 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi