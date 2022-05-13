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Бакинский порт: Грузоперевалки в казахстанском направлении неуклонно растут

Бакинский порт: Грузоперевалки в казахстанском направлении неуклонно растут В Бакинском порту отмечается резкий рост грузоперевалок в направлении Казахстана.
Инфраструктура
13 мая 2022 г. 12:40
Бакинский порт: Грузоперевалки в казахстанском направлении неуклонно растут

В Бакинском порту отмечается резкий рост грузоперевалок в направлении Казахстана.

Об этом сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, темпы роста грузоперевалок вагонов на данном направлении утроились: “В то же время грузоперевалки TIR на казахстанском направлении увеличились в 2 раза. За 4 месяца 2021 года отгружено около 5 тысяч контейнеров TEU, а за 4 месяца 2022 года - 10 тысяч контейнеров”.

Бакинский международный морской торговый порт, являющийся составной частью стратегии Азербайджана по превращению в важный транспортный и логистический центр региона, расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, играет решающую роль в расширении транзитных возможностей страны. Грузоперевалочная способность порта составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров, в год.

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Версия на английском языке Baku port: Cargo handling in Kazakhstan direction steadily growing
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı: “Qazaxıstan istiqamətində yükdaşımalar sürətlə artır"

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