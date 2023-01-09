Бакинский порт: Работа продолжается в нормальном режиме

В настоящее время большинство операций в Бакинском порту выполняются беспрепятственно.

В настоящее время большинство операций в Бакинском порту выполняются беспрепятственно.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Эльмар Хабибли.

"Резкое изменение погодных условий не оказало серьезного воздействия на деятельность порта, работа продолжается в нормальном режиме. По причине сильного ветра временно прерваны работы, выполняемые на высоте, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности работников. В поселке Алят, где расположен порт, сильного снегопада не наблюдается", - отметил он.