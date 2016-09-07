Бакинский пассажирский железнодорожный вокзал превратят в бизнес-центр

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ На Бакинском пассажирском железнодорожном вокзале после реконструкции будут сданы в пользование новые сферы обслуживания. Здание вокзала, где проводятся ремонтные работы, будет функционировать в качестве бизнес-центра.

Как передает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Билеты уже не будут продаваться на Бакинском железнодорожном вокзале. Эта функция будет выполняться Службой ASAN на первом этаже здания вокзала. На втором этаже будет располагаться Центр коммунальных услуг ASAN. На первом этаже также будут выделены места для брендовых магазинов, в связи с чем мы объявим тендер. На вокзале также возобновят традицию продажи "железнодорожного" хлеба и других сладостей", - отметил Дж.Гурбанов.

Глава компании отметил, что остальную часть вокзала отдадут в пользование деловых людей в качестве бизнес-центра.

Отметим, что ремонтные работы на Бакинском пассажирском железнодорожном вокзале планируется завершить в декабре.