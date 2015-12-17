​Бакинский пассажирский вокзал будет сдан в эксплуатацию в следующем году

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Ремонтные работы на Бакинском пассажирском вокзале проводятся по плану, и уже в следующем году вокзал будет сдан в эксплуатацию".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Ремонт вокзала завершится своевременно. Облик вокзала улучшился. Требуется время на реставрацию старого здания. Основные работы направлены на части здания, где есть скопление грунтовых вод. Необходимо предотвратить повреждение фундамента", - отметил Дж.Гурбанов.