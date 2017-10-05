Бакинский международный морской торговый порт и румынский порт Констанца подписали меморандум о взаимопонимании

Бухарест. 5 октября. REPORT.AZ/ В рамках саммита "Шелковый путь" в румынском городе Констанца между Бакинским международным морским торговым портом (БММТП) и портом Констанца (Национальная администрация морских портов) подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Восточно-Европейское бюро Report, документ подписали с азербайджанской стороны гендиректор БММТП Талех Зиядов, с румынской - гендиректор порта Констанца Дан Николае Тивилилчи.

Т.Зиядов в заявлении Report подчеркнул важное значение меморандума: "Порт Констанца, способный переваливать до 100 млн тонн грузов, считается одним из основных коридоров для экспорта товаров из Китая на Запад через Азербайджан. Согласно меморандуму, стороны, используя возможности обоих портов, обеспечат рост качества и объема транспортировки всех видов грузов".

Внутренние возможности порта Констанца позволяют развивать коридор "Шелковый путь". Так, принимаемые через порт грузы из Китая далее по железной дороге могут перевозиться в Центральную и Западную Европу, а также по Дунаю в Восточную Европу и страны Балтии.

Отметим, что на двухдневном саммите Т.Зиядов выступит с докладом "Бакинский порт: Восстановление Шелкового пути, объединение континентов".