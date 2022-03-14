Бакинский международный автовокзал перейдет на усиленный режим работы

Бакинский международный автовокзальный комплекс с 15 по 27 марта будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу пассажироперевозок в дни праздника Новруз.

Бакинский международный автовокзальный комплекс с 15 по 27 марта будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу пассажироперевозок в дни праздника Новруз.

Об этом Report сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По информации, на линию будут выпущены дополнительные автобусы, чтобы не допустить загруженности пассажирских маршрутов.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса усилен контроль за ежедневной дезинфекцией транспортных средств на автовокзалах и автостанциях, а также в залах ожидания, служебных помещениях.

Руководству 56 автовокзалов и автостанций страны даны указания по обеспечению бесперебойного и безопасного движения перевозчиков, выполняющих междугородние, межрайонные и международные маршруты, и строгому соблюдению утвержденных расписаний.