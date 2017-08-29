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    Бакинский международный автовокзал перейдет на усиленный режим работы

    Накануне праздника предусматривается транспортировка 16 тыс. пассажиров на более чем 600 рейсах

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Бакинский международный автовокзальный комплекс внес изменения в график работы в связи с предстоящим праздником Гурбан байрамы.

    Как сообщили Report в пресс-службе комплекса с 30 августа по 4 сентября Бакинский международный автовокзальный комплекс перейдет на усиленный режим работы.

    "В настоящее время в течение дня посредством 400-450 транспортных средств перевозится около 11-12 тыс. пассажиров, накануне праздника предусматривается транспортировка 16 тыс. пассажиров на более чем 600 рейсах", - говорится в сообщении.

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