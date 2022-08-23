Бакинский метрополитен запустил на линию еще один модернизированный поезд

ЗАО "Бакинский метрополитен" запустил на линию еще один модернизированный и отремонтированный поезд.

ЗАО "Бакинский метрополитен" запустил на линию еще один модернизированный и отремонтированный поезд.

Об этом Report сообщили в Бакметрополитене.

Согласно информации, модернизация была проведена на основе проектов инженерно-производственного центра "Спецавтоматика" города Санкт-Петербург (Россия). В ходе ремонтных, наладочных и испытательных работ с центром устанавливалась аудиовизуальная связь для проведения обсуждений, обмена идеями и опытом с авторами проектов.

Начаты работы по среднему ремонту еще одного поезда с применением модернизационных инноваций. Ремонт планируется завершить к концу года.