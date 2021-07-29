Бакинский метрополитен закупил еще 23 российских вентилятора

На сегодняшний день в бакинском метро функционирует 121 вентилятор.

На сегодняшний день в бакинском метро функционирует 121 вентилятор.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник электромеханической службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Нусрат Абдуллаев.

"За последние 3 года мы произвели замену старых вентиляторов на новые. Дополнительно закуплено 23 вентилятора из России. Они разной мощности - 75 и 5 кВт.

Срок службы старых вентиляторов выпуска 75-80-х годов истек. Несмотря на это, они были в рабочем состоянии. В отличие от новых вентиляторов, старые отстают как по мощности, пропускной способности воздуха, так и по скорости. Всего имеется 7 скоростей передачи воздуха. При пожаре и аварии подключаются 6-я и 7-я скорости. Кроме того, эти вентиляторы могут работать на вытяжку. Нужно всего лишь 32 секунды, чтобы вентилятор перешел из режима подачи в режим вытяжки. Новые вентиляторы имеют свои собственные шкафы управления и программное обеспечение. Раньше наш диспетчерский пункт фиксировал 3 сигнала вентиляторов. Это работа на подачу, работа на вытяжку и сигнал стоп. Но теперь диспетчер контролирует 16 сигналов.

Кроме того, диспетчер способен контролировать скорость. Это осуществляется через оптические кабели, проложенные в метро", - сказал он.