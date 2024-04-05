Бакинский метрополитен внесет изменения в режим работы

В дни праздника Рамазан в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

В дни праздника Рамазан в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

В соответствии с постановлением Кабинета министров, рабочий день 12 апреля и выходной день 6 апреля переставлены местами. Поэтому завтра Бакинский метрополитен будет работать по обычному графику рабочего дня.

В этот день интервалы 7:00-10:00 и 17:30-19:30 будут считаться часами пик, а движение поездов на участке “Ази Асланов-28 мая” будет регулироваться с интервалом в 2 минуты.

10-11 апреля с 07:00 до 21:00 интервал между поездами на участке “Ази Асланов-28 мая” составит 2,5 минуты. 12-14 апреля интервал на этом участке составит 3 минуты.

Интервал движения поездов от станции “28 мая” в направлении “Ичеришехер” и "Дярнягюль" будет увеличен в два раза.

С учетом пассажиропотока при необходимости на линию будут выпущены резервные поезда.