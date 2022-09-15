Бакинский метрополитен внес изменения в зимний график движения поездов

В зимний график движения поездов ЗАО "Бакинский метрополитен" внесены изменения, с учетом пассажиропотока часы пик продлены на 2 часа в течение дня.

В зимний график движения поездов ЗАО "Бакинский метрополитен" внесены изменения. С учетом пассажиропотока часы пик продлены на 2 часа в течение дня.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

"Изначально часы пик были установлены утром с 07:30 до 09:30, а вечернее время - с 17:30 до 19:30. Однако в результате мониторингов, с учетом плотности пассажиропотока, это время было изменено на 07:00-10:00 и 17:00-20:00 соответственно. Если пассажиропоток сократится, мы вернемся к прежнему графику”.

Отметим, что по зимнему расписанию интервал между поездами установлен в часы пик в 2 минуты, в остальное время - в 2,5 минуты. А в ночное время интервал можно увеличить до 3 минут.