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Бакинский метрополитен в прошлом месяце перевез 17 млн пассажиров 

Бакинский метрополитен в прошлом месяце перевез 17 млн пассажиров  В июне этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 16 млн 992 тыс. 534 пассажиров (566 418 человек за день).
Инфраструктура
13 июля 2023 г. 15:00
Бакинский метрополитен в прошлом месяце перевез 17 млн пассажиров 

В июне этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 16 млн 992 тыс. 534 пассажиров (566 418 человек за день).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе метрополитена.

Согласно информации, это на 6% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года, и почти на 4% по сравнению с июнем прошлого года.

Больше всего пассажиров было перевезено 9 июня (688 138 человек), меньше всего - 28 июня (352 559 человек).

В первом полугодии этого года количество воспользовавшихся услугами Бакинского метрополитена граждан составило 108 млн 776 тыс. 677 человек. Это на 6,6% меньше, чем за первые 6 месяцев 2019 года, и на 9,5% больше, чем за тот же период 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu ötən ay 17 milyon sərnişin daşıyıb

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