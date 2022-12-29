Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы

Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы, время работы будет продлено на 1 час.

31 декабря, в День солидарности азербайджанцев мира и день празднования Нового года, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены соответствующие изменения.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен“ Бахтияр Мамедов.

В связи с этим интервал между поездами, курсирующими с 9:00 до 21:00 на участке “Ази Асланов-28 мая”, составит 2,5 минуты, а с 1 по 4 января 2023 года - 3 минуты.

Он отметил, что в ночь на 1 января 2023 года режим работы Бакинского метрополитена будет продлен на 1 час: “1 января все станции будут открыты для пассажиров до 01:00. Поезда будут курсировать по линиям до тех пор, пока последние пассажиры не покинут станции метро".