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    ​Бакинский метрополитен в праздничные дни будет работать в особом режиме

    В праздники ожидается сокращение количества пассажиров

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Бакинский метрополитен в праздничные дни будет работать в особом режиме. Если в обычные дни в метрополитене за час на линии работали 30 составов, то в праздничные дни их количество может быть сокращено до 24. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    По его словам, уже подготовлен график дежурства: "В праздничные дни пассажиры будут доставлены до пункта назначения безопасно и комфортно. Практика показывает, что в праздничные, нерабочие дни количество пассажиров метро сокращается".

    "Интервалы между поездами в отличие от рабочих дней могут быть увеличены. В субботние и воскресные дни количество пассажиров метро составляет 450-500 тыс. человек. Однако, в связи с праздниками, из-за большего количества нерабочих дней, поток пассажиров может сократиться", - добавил Н.Пашаев.

    Отметим, что в рабочие дни услугами метро пользуются около 700 тыс. человек.

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