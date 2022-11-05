О нас

Бакинский метрополитен: В начале 2023 года на линию запустят два новых поезда

Бакинский метрополитен: В начале 2023 года на линию запустят два новых поезда Последние два состава (10 вагонов), купленные ЗАО "Бакинский метрополитен" у российского предприятия "Метровагонмаш", входящего в состав АО "Трансмашхолдинг", выйдут на линию в начале 2023 года.
Инфраструктура
5 ноября 2022 г. 15:10
Бакинский метрополитен: В начале 2023 года на линию запустят два новых поезда

Последние два состава (10 вагонов), купленные ЗАО "Бакинский метрополитен" у российского предприятия "Метровагонмаш", входящего в состав АО "Трансмашхолдинг", выйдут на линию в начале 2023 года.

Об этом сообщил Report заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, после пусконаладочных работ ожидается запуск составов на линию: "За последние два месяца было доставлено 20 вагонов или 4 поезда".

Напомним, что согласно заключенному в 2019 году контракту, Бакинский метрополитен в 2020-2022 годах должен закупить у России в общей сложности 12 поездов (60 вагонов).

Отметим, что вагонный парк учреждения составляет 329 вагонов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku Metro: Two new trains to be put into use in early 2023
Версия на азербайджанском языке Bakı Metropoliteni: "2023-cü ilin əvvəlində xəttə 2 yeni qatar buraxılacaq"

Другие новости из категории

Алихан Османов: Проектная документация новой станции Бакинского метрополитена уже готова
Алихан Османов: Проектная документация новой станции Бакинского метрополитена уже готова
5 ноября 2022 г. 16:01
Из России доставлены еще два поезда для Бакметрополитена
Из России доставлены еще два поезда для Бакметрополитена
5 ноября 2022 г. 14:33
Гендиректор стамбульского метрополитена: Баку и Стамбул планируют реализацию крупных проектов 
Гендиректор стамбульского метрополитена: Баку и Стамбул планируют реализацию крупных проектов 
5 ноября 2022 г. 14:29
Со следующего года строительные работы на станции ”Ази Асланов будут продолжены
Со следующего года строительные работы на станции ”Ази Асланов" будут продолжены
5 ноября 2022 г. 13:23
Самир Рзаев назначен первым вице-президентом AZAL
Самир Рзаев назначен первым вице-президентом AZAL
5 ноября 2022 г. 12:44
Торговые киоски в переходе станции метро 20 Января могут убрать
Торговые киоски в переходе станции метро "20 Января" могут убрать
5 ноября 2022 г. 12:19
Алихан Османов: Некоторые бизнесмены хотят построить кафе и рестораны на территории, выделенной для метро
Алихан Османов: Некоторые бизнесмены хотят построить кафе и рестораны на территории, выделенной для метро
5 ноября 2022 г. 12:12
В Азерсу заявили о готовности к зимнему сезону
В "Азерсу" заявили о готовности к зимнему сезону
5 ноября 2022 г. 12:01
Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана
Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана
5 ноября 2022 г. 10:21
В Турцию будет проложена железная дорога через Нахчыван
В Турцию будет проложена железная дорога через Нахчыван
4 ноября 2022 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi