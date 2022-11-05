Бакинский метрополитен: В начале 2023 года на линию запустят два новых поезда

Последние два состава (10 вагонов), купленные ЗАО "Бакинский метрополитен" у российского предприятия "Метровагонмаш", входящего в состав АО "Трансмашхолдинг", выйдут на линию в начале 2023 года.

Последние два состава (10 вагонов), купленные ЗАО "Бакинский метрополитен" у российского предприятия "Метровагонмаш", входящего в состав АО "Трансмашхолдинг", выйдут на линию в начале 2023 года.

Об этом сообщил Report заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, после пусконаладочных работ ожидается запуск составов на линию: "За последние два месяца было доставлено 20 вагонов или 4 поезда".

Напомним, что согласно заключенному в 2019 году контракту, Бакинский метрополитен в 2020-2022 годах должен закупить у России в общей сложности 12 поездов (60 вагонов).

Отметим, что вагонный парк учреждения составляет 329 вагонов.