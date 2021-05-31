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Бакинский метрополитен увеличит количество новых поездов до 19

Бакинский метрополитен увеличит количество новых поездов до 19 ЗАО "Бакинский метрополитен" планирует в этом году доставить в страну 4 новых поезда или 20 новых вагонов, которые сейчас строятся в России.
Инфраструктура
31 мая 2021 г. 12:13
Бакинский метрополитен увеличит количество новых поездов до 19

ЗАО "Бакинский метрополитен" планирует в этом году доставить в страну 4 новых поезда или 20 новых вагонов, которые сейчас строятся в России.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

После того, как эти поезда будут доставлены в Азербайджан, количество новых поездов, находящихся на балансе метро, достигнет 19, сказал он.

"Эти поезда доставят в Баку во второй половине года, они будут пущены на линию после того, как пройдут испытания. В настоящее время у нас есть 15 новых составов или 75 новых вагонов. Три из них работают на линии "Ичери Шехер" – "Ази Асланов", а 12 – "Дарнагюль" - "Ази Асланов". В этом году мы провели капитальный ремонт одного из этих составов в местном депо. Эти работы были завершены в марте. Только в соответствии с соответствующей инструкцией поезда отправляются в депо для технического осмотра и обслуживания", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Metropoliteni” yeni qatarlarının sayını 19-a çatdıracaq

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