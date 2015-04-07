​"Бакинский Метрополитен" собирает волонтеров

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский Метрополитен" осуществляет набор добровольцев (волонтеров) для предстоящих летом этого года в Баку I Европейских игр.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский Метрополитен", они будут оказывать помощь туристам и выполнять роль гида.

Волонтеры должны свободно владеть английским языком, знать историю Азербайджана.

Знание ими еще нескольких языков также поощряется. График работы будет ежедневным с 12-го по 28-ое июня, а время работы 6-7 часов. Желающие стать волонтером могут подать заявку до 27 апреля по электронному адресу: volunteer@metro.gov.az elektron.

Отметим, что анкету можно скачать по адресу: www.dropbox.com/s/njmng0pxjnrbud9/anketa_volonter_...