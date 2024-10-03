Бакинский метрополитен сегодня перейдет на усиленный режим работы

В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках Лиги Европы УЕФА в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках Лиги Европы УЕФА в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, на станции метро "Гянджлик", расположенном рядом с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова, где пройдет матч, будет введен усиленный режим работы.

В соответствии с планом работы метрополитена в связи с массовыми мероприятиями на станции "Гянджлик" будут усилены механизмы контроля и составлен график дежурств.

Меры предосторожности будут предусмотрены также на станциях "28 Мая" и "Нариманова".

В течение дня на всех станциях Бакинского метрополитена поезда будут курсировать по графику осенне-зимнего режима работы.

В ведомстве заявили, что при необходимости на линию будут выпущены запасные поезда.