О нас

Бакинский метрополитен работает в усиленном режиме

Бакинский метрополитен работает в усиленном режиме ЗАО "Бакинский метрополитен" в настоящее время работает в усиленном режиме.
Инфраструктура
7 июня 2022 г. 13:42
Бакинский метрополитен работает в усиленном режиме

ЗАО "Бакинский метрополитен" в настоящее время работает в усиленном режиме.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, несмотря на увеличение количества пассажиров, сократить интервал между поездами в метро невозможно:

"В настоящее время интервал между поездами метро составляет 2 минуты. А это самый оптимальный интервал. Даже если бы мы хотели, сократить этот интервал технически невозможно. Добавлю также, что наблюдаемая в настоящее время плотность ниже показателей 2019 года".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Bakı Metropoliteni” gücləndirilmiş iş rejimində çalışır

Экслюзивные новости

Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
7 июня 2022 г. 13:37
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
7 июня 2022 г. 10:51
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi