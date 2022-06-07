Бакинский метрополитен работает в усиленном режиме

ЗАО "Бакинский метрополитен" в настоящее время работает в усиленном режиме.

ЗАО "Бакинский метрополитен" в настоящее время работает в усиленном режиме.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, несмотря на увеличение количества пассажиров, сократить интервал между поездами в метро невозможно:

"В настоящее время интервал между поездами метро составляет 2 минуты. А это самый оптимальный интервал. Даже если бы мы хотели, сократить этот интервал технически невозможно. Добавлю также, что наблюдаемая в настоящее время плотность ниже показателей 2019 года".