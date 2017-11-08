Бакинский метрополитен приобрел 116 новых вагонов за последние 17 лет

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ С 2000 года ЗАО "Бакинский метрополитен" приобрел 116 новых вагонов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления метрополитена Заур Гусейнов на мероприятии, посвященном 50-летию метро.

Он также отметил, что в будущем Бакинское метро будет состоять из 76 станций: "Согласно стратегии перспективного развития, в будущем метро будет состоять из 5 линий, из которых три будут основными, а 2 вспомогательными. Количество станций метрополитена достигнет 76, а длина линий - 120 км".

Напомним, что сейчас общая длина линий Бакинского метро составляет 36,63 км, а количество станций - 25. Кроме того, по словам З. Гусейнова, новые станции смогут принимать поезда из 7, а не 5 вагонов. В настоящее время это доступно только на станциях "Мемар Аджеми" и "Автовокзал".