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Бакинский метрополитен принял на работу вторую женщину-машиниста

Бакинский метрополитен принял на работу вторую женщину-машиниста ЗАО "Бакинский метрополитен" принял на работу вторую женщину-машиниста.
Инфраструктура
25 августа 2023 г. 15:30
Бакинский метрополитен принял на работу вторую женщину-машиниста

ЗАО "Бакинский метрополитен" принял на работу вторую женщину-машиниста.

Как сообщает Report, это – Тюркан Бейлер.

Уроженка Физулинского района окончила факультет физики Бакинского государственного университета и входит в число восьми машинистов, недавно принятых на работу.

Сообщается, что Т.Бейлер будет управлять поездом нового поколения.

Отметим, что претенденты сначала прошли курсы, где получили теоретические знания и познакомились с основными сферами метрополитена, такими как ремонт, техобслуживание, основные инструкции и пр.

На втором этапе участники курсов отработали практические навыки на передовом тренажере, установленном в Учебном центре. Участники переходили на каждый этап обучения только после сдачи испытательного экзамена.

На третьем этапе претенденты были привлечены к процессу закрепления практических навыков работы на линиях метро. На данном этапе они работали на линиях вместе с машинистами, улучшая профессиональные навыки, а затем прошли проверку в ходе практических экзаменов.

На последнем этапе молодые машинисты, успешно сдавшие нормативы управления на линиях, сдали экзамен перед кадровой комиссией.

С 2018 года в Бакинском метрополитене применяется новый порядок отбора на позицию машиниста.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu 2-ci xanım maşinisti işə götürüb

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