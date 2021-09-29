Бакинский метрополитен предпримет меры в связи с поведением пассажиров

Бакинский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой не придерживать двери вагонов на станциях, поскольку это приводит к задержкам в движении поездов.

Бакинский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой не придерживать двери вагонов на станциях, поскольку это приводит к задержкам в движении поездов.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, комментируя информацию о том, что поезда не прибывают вовремя.

"В связи с поведением пассажиров руководство поручило дежурным платформы регулярно обращаться к гражданам. Пассажиров просят не придерживать двери вагонов и соблюдать правила о ношении медицинских масок. В ближайшие дни будет проводиться мониторинг, и при необходимости частота объявлений будет увеличена”, - сказал Б.Мамедов.