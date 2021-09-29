О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бакинский метрополитен предпримет меры в связи с поведением пассажиров

Бакинский метрополитен предпримет меры в связи с поведением пассажиров Бакинский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой не придерживать двери вагонов на станциях, поскольку это приводит к задержкам в движении поездов.
Инфраструктура
29 сентября 2021 г. 15:37
Бакинский метрополитен предпримет меры в связи с поведением пассажиров

Бакинский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой не придерживать двери вагонов на станциях, поскольку это приводит к задержкам в движении поездов.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, комментируя информацию о том, что поезда не прибывают вовремя.

"В связи с поведением пассажиров руководство поручило дежурным платформы регулярно обращаться к гражданам. Пассажиров просят не придерживать двери вагонов и соблюдать правила о ношении медицинских масок. В ближайшие дни будет проводиться мониторинг, и при необходимости частота объявлений будет увеличена”, - сказал Б.Мамедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu sərnişinlərin davranışıyla bağlı əlavə tədbir görməyə başlayıb

Экслюзивные новости

Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi