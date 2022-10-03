Бакинский метрополитен: Поезда могут задерживаться

Движение поездов по фиолетовой ветке временно будет организовано по принципу челночного движения. То есть, один и тот же поезд будет двигаться в обе стороны по одному и тому же пути с оборотом на конечных пунктах.

Движение поездов по фиолетовой ветке временно будет организовано по принципу челночного движения. То есть, один и тот же поезд будет двигаться в обе стороны по одному и тому же пути с оборотом на конечных пунктах.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, это связано с тестированием и регулированием систем сигналирования в зоне "Автовокзал-Ходжасан", которую планируется сдать в эксплуатацию.

"О завершении тестирования и прочих вопросах будет дана дополнительная информация", - отметил Б.Мамедов.