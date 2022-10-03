О нас

Бакинский метрополитен: Поезда могут задерживаться

Бакинский метрополитен: Поезда могут задерживаться Движение поездов по фиолетовой ветке временно будет организовано по принципу челночного движения. То есть, один и тот же поезд будет двигаться в обе стороны по одному и тому же пути с оборотом на конечных пунктах.
Инфраструктура
3 октября 2022 г. 09:24
Бакинский метрополитен: Поезда могут задерживаться

Движение поездов по фиолетовой ветке временно будет организовано по принципу челночного движения. То есть, один и тот же поезд будет двигаться в обе стороны по одному и тому же пути с оборотом на конечных пунктах.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, это связано с тестированием и регулированием систем сигналирования в зоне "Автовокзал-Ходжасан", которую планируется сдать в эксплуатацию.

"О завершении тестирования и прочих вопросах будет дана дополнительная информация", - отметил Б.Мамедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Bakı Metropoliteni": Qatarların hərəkəti gecikə bilər

Самое важное

Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi