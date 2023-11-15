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Бакинский метрополитен перевез более 21 млн пассажиров в октябре

Бакинский метрополитен перевез более 21 млн пассажиров в октябре В октябре 2023 года услугами ЗАО "Бакинский метрополитен" воспользовалось 21 млн 184 тыс. 895 пассажиров или в среднем 683 тыс. 384 пассажира в день.
Инфраструктура
15 ноября 2023 г. 15:57
Бакинский метрополитен перевез более 21 млн пассажиров в октябре

В октябре 2023 года услугами ЗАО "Бакинский метрополитен" воспользовалось 21 млн 184 тыс. 895 пассажиров или в среднем 683 тыс. 384 пассажира в день.

Как сообщили в Бакинском метрополитене в ответ на запрос Report, из них 518 тыс. 897 пассажиров относятся к льготной категории.

За 22 рабочих дня октября метрополитен ежедневно перевозил в среднем 768 тыс. 36 пассажиров, а за 9 нерабочих дней - 476 тыс. 455 пассажиров. Самый высокий пассажиропоток в отчетном месяце наблюдался на станции "Кероглу" - 1 млн 739 тыс. 323 человек.

Всего за 10 месяцев года метрополитен перевез 177 млн 975 тыс. 429 пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu ötən ay 21 milyondan çox sərnişin daşıyıb

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