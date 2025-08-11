О нас

Инфраструктура
11 августа 2025 г. 11:37
Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим в связи с матчем Карабах-Шкендия

ЗАО "Бакинский Метрополитен" 12 августа перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в Обществе, в работу Бакинского метрополитена будут внесены изменения в связи с матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между футбольным клубом "Карабах" и представителем Северной Македонии "Шкендия" .

"Учитывая интерес болельщиков ко встрече, дополнительные меры будут приняты на станциях "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариманов", расположенных вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. Для удобства и безопасности пассажиров будет составлен специальный график дежурств, а также привлечены дополнительные сотрудники", - говорится в информации.

Поезда продолжат движение по летнему графику, но будут подготовлены резервные составы для оперативного выпуска на линию при необходимости.

Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Последние новости

