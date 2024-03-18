Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы

В дни празднования Новруза в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

В дни празднования Новруза в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в праздничные дни на станциях, расположенных ближе к центру города и местам праздничных мероприятиятий, предусмотрен график дежурства.

20-21 марта с 07:00 до 21:00 движение поездов на участке между станциями "Ази Асланов" и "28 мая" будет регулироваться с интервалом 2,5 минуты. С 22 по 26 марта интервал на этом участке составит 3 минуты.

Со станции "28 мая", где пересекаются Зеленая и Красная линии, интервал движения поездов в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" увеличится в два раза.

20-21 марта в направлении станции "Бакмиль" пассажиры смогут воспользоваться расписанием субботы, а 22-26 марта - расписанием воскресенья.

В нерабочие дни в случае необходимости на линию будут выпущены дополнительные поезда.