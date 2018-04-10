 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы во время проведения "Формулы 1"

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в связи с проведением 27-29 апреля на центральных улицах Баку соревнований Гран-при "Формула 1".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе метрополитена.

    Помимо этого, руководство Бакинского метрополитена по просьбе Операционной компании Baku City Circuit решило внести изменения в график работы метро в дни соревнований. Целью является обеспечение доступности общественного транспорта для участников массовых социально-культурных мероприятий, организованных на Приморском бульваре.

    По информации, в случае необходимости станции "Ичеришехер" и "28 Мая" будут открыты до 2 часов ночи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi