Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы во время проведения "Формулы 1"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы в связи с проведением 27-29 апреля на центральных улицах Баку соревнований Гран-при "Формула 1".

Об этом сообщили Report в пресс-службе метрополитена.

Помимо этого, руководство Бакинского метрополитена по просьбе Операционной компании Baku City Circuit решило внести изменения в график работы метро в дни соревнований. Целью является обеспечение доступности общественного транспорта для участников массовых социально-культурных мероприятий, организованных на Приморском бульваре.

По информации, в случае необходимости станции "Ичеришехер" и "28 Мая" будут открыты до 2 часов ночи.