Бакинский метрополитен переходит на зимний график движения

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский метрополитен с 15 сентября переходит на обновленный график движения поездов. Решение принято в соответствии с приказом председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Заура Гусейнова в связи с приближением осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил Report глава пресс-службы метрополитена Насими Пашаев.

По его словам, в часы пик интенсивность движения составит 30 пар поездов в час, количество подвижных составов увеличится, интервал сократится: "Так, интервал между станциями "Ази Асланов" - "28 мая" в обоих направлениях сократится до 2 минут. Отметим, что часы пик включают период времени с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. В то же время в часы пик интервал между станциями "28 мая" - "Дярнягюль" и "28 мая" - "Ичеришехер" составит 4 минуты".

Отметим, что на участке "Ази Асланов" - "28 мая" с учетом интенсивности пассажиропотока интервал движения в непиковые часы составляет 2,5 минуты, в вечерние и ночные часы – 3 минуты и больше.

В выходные и праздничные дни график движения поездов отличается.

Новый график будет применяться до лета 2017 года.